Straßburg. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat den Umgang mit minderjährigen Flüchtlingen in Frankreich und Griechenland als »unmenschlich und entwürdigend« gerügt. Die Richter gaben am Donnerstag einem jungen Afghanen recht, der sich mit zwölf Jahren rund sechs Monate lang ohne Betreuung in einem Flüchtlingslager bei Calais durchschlagen musste. Ein zweites Urteil rügte die Inhaftierung von neun minderjährigen Migranten durch die griechische Grenzpolizei.

Der heute 15 Jahre alte Afghane Dschamil K. war Ende August 2015 geflohen. Gemeinsam mit anderen Migranten traf er in Nordfrankreich ein, wo er in dem »Dschungel von Calais« genannten Flüchtlingslager strandete. Dies...