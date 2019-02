Der neue CSU-Vorsitzende will zur CDU halten und sogar Migranten eine Heimat geben

Für Seehofer und die sogenannten Sicherheitsbehörden ist es unangenehm, dass die Geschichte öffentlich wurde. Nun hat der Minister versprochen, dass die Bundesregierung versuchen werde, den Aufenthaltsort von Ben Ammar ausfindig zu machen. Er soll dann vom Untersuchungsausschuss des Bundestags befragt werden. Dass diesbezüglich etwas Erhellendes passieren wird, ist aber nicht zu erwarten. Denn die Bundesregierung hat bisher die Aufklärung blockiert. Ob das an möglichen Kontakten des Täters und seines Freundes zu einem Geheimdienst liegt, lässt sich derzeit nicht zweifelfrei beweisen. Allerdings gibt es entsprechende Hinweise und die Liste hiesiger Geheimdienstaffären ist lang.

Die Gedankenwelt von Innenminister Horst Seehofer ist simpel. Sogenannte Gefährder müssen abgeschoben werden. Dann gibt es weniger Anschläge in Deutschland. Dass entsprechende Abschiebungen auch viele Probleme mit sich bringen können, spielte für den CSU-Politiker bisher keine Rolle. Doch nun musste er zum Fall Bilel Ben Ammar Stellung nehmen. Dessen Ausweisung erschwert die Aufdeckung der Hintergründe des Anschlags auf einen Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016. Ben Ammar war nach Tunesien abgeschoben worden, obwohl er ein Freund des Attentäters Anis Amri war und ihm möglicherweise beim Anschlag als Helfershelfer zur Seite stand.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Antrag der LINKEN auf Untersuchungsausschuss in Sachsen-Anhalt abgelehnt

US-Präsident Trump und Nordkoreas Staatschef Kim beenden Gipfel in Hanoi vorzeitig

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!