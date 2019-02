Die Fördermittel der Europäischen Union werden wieder in vorgesehenem Umfang an das Land Brandenburg überwiesen. Wie Staatssekretär Hendrik Fischer am Donnerstag im Haushaltsausschuss mitteilte, sei just am Donnerstagmorgen die Zusage aus Brüssel eingetroffen, beantragte 48 Millionen Euro dem Landeshaushalt zukommen zu lassen. Ein vor einigen Monaten verhängter Auszahlungsstopp sei damit aufgehoben. »Die Sache liegt hinter uns.«

