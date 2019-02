Foto: Marcel Weichenhan vom Landesanglerverband steht am Donnerstag an der Talsperre Spremberg mit jungen Glasaalen in einer speziellen Transportbox. Insgesamt haben Berufsfischer und Angler in den vergangenen acht Tagen von Prenzlau im Norden Brandenburgs bis nach Bad Liebenwerda im Süden vier Millionen Glasaale in Gewässer entlassen. »Ohne Besatz durch die Angler wäre der Aalbestand in Brandenburg in einem weitaus schlechteren Zustand als heute«, sagt Binnenfischer Manfred Leopold. dpa/nd Foto: dpa/Patrick Pleul