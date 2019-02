Jarl Magnus Riiber (r.) entschied den Zielsprint vor Bernhard Gruber (M.) und Akito Watabe für sich. Foto: AFP/Joe Klamar

Rekordweltmeister Eric Frenzel schlich an diesem warmen Sonnentag als 16. über die Ziellinie, dann gratulierte er im nassen Tiefschnee dem neuen Champion Jarl Magnus Riiber. Nach zwei Titeln bei diesen Nordischen Skiweltmeisterschaften von Seefeld hatte der 30-jährige Frenzel genau wie seine Teamkollegen am Donnerstag beim zweiten Einzelwettbewerb keine Chance aufs Podest. Bester Deutscher war Johannes Rydzek auf Platz acht, der beim Championat vor zwei Jahren in Lahti noch alle vier Titel gewonnen hatte. Damit riss an diesem Tag auch die deutsche Siegesserie von neun Goldmedaillen in Serie bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.

»Die Entscheidung ist schon auf der Schanze gegen uns gefallen. Es waren sehr wechselhafte Bedingungen, aber der Wind war nicht schuld. Wir haben einfach auch nicht die perfekten Sprünge gezeigt. Dann kann man auch keine Medaille gewinnen«, kommentierte Bundestrainer Hermann Weinbuch die erste WM-Niederlage seit Falun 2015. Frenzel bekam auf der Schanze von Sprunglaufsieger Riiber umgerechnet 1:23 Minuten Rückstand aufgebrummt. Als einzige deutsche Medaillenhoffnung galt bei Halbzeit noch Vinzenz Geiger auf Platz zehn mit einem Rückstand von 35 Sekunden auf den Norweger.

Im anschließenden Langlauf über zehn Kilometer erreichte Geiger mit einem Kraftakt im weichen Schnee auch fast die erste Verfolgergruppe von Riiber, musste dann jedoch seinem hohen Anfangstempo Tribut zollen. So fand sich ein internationales Trio ohne deutsche Beteiligung zusammen, dass im Zielsprint die Medaillen unter sich ausmachte. Der schon als Gesamtweltcupsieger feststehende Saisondominator und erst 21 Jahre alte Riiber triumphierte dabei vor dem österreichischen Lokalmatador Bernhard Gruber und dem Japaner Akito Watabe.

Den sieggewohnten deutschen Kombinierern bleibt damit nur die Hoffnung auf den abschließenden Teamwettbewerb. Dort will der siebenmalige Weltmeister Frenzel erneut Gold mit seinen Kollegen gewinnen: »Als ich gemerkt habe, dass mir ein paar Körner fehlen, habe ich schon Kraft für Samstag gespart. Wir haben das Potenzial, ganz vorn mitzukämpfen und werden noch mal alles reinhauen, um zusammen einen genialen Abschluss zu feiern.«

In der zweiten Entscheidung des Tages hatte es zuvor lange nach der ersten WM-Medaille seit acht Jahren für deutsche Skilangläuferinnen ausgesehen. Über weite Strecken hielt sich das DSV-Team in der 4 x 5-Kilometer-Staffel auf Platz drei. Erst am Schlussanstieg konnte Laura Gimmler der russischen Weltklasseläuferin Natalia Neprjajewa nicht mehr folgen - und landete nach einem Sturz in der nachfolgenden Abfahrt auf Position vier. »Wir sind die Siegerinnen der Herzen. Natürlich haben wir von der Medaille geträumt und hatten auch so lange die Chance darauf. Aber die holen wir uns dann eben in zwei Jahren bei der Heim-WM in Oberstdorf«, kommentierte Startläuferin Victoria Carl das Ergebnis.

Eine gute Nachricht für mehr Abwechslung im Langlauf war der Triumph der Schwedinnen: Schlussläuferin Stina Nilsson besiegte die nach einer Dopingsperre zurückgekehrte Therese Johaug im Zielsprint und beendete Norwegens Siegesserie. Dafür sorgte Kombinierer Riiber wenig später wieder für goldenen Jubel bei der dominanten Nation dieser WM.