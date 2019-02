Was soll das sein

Chemnitz. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen zu Angriffen auf zwei persische Restaurants in Chemnitz eingestellt. Die Attacken waren Teil von Ausschreitungen nach dem gewaltsamen Tod eines 35 Jahre alten Mannes am Rande des Chemnitzer Stadtfestes. Es gebe keine Hinweise auf die Täter, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zudem lägen keine auswertbaren Spuren oder andere Beweismittel wie Aufnahmen von Überwachungskameras vor. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Sollten sich neue Ansätze ergeben, würden die Verfahren wieder aufgenommen. dpa/nd