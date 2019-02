Stuttgart. Baden-Württemberg gibt zu Kolonialzeiten geraubte Gegenstände an Namibia zurück. Dazu ist eine Delegation unter Führung von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) nach Namibia gereist. Die beiden Gegenstände gehörten einst Hendrik Witbooi, Anführer des Volkes der Nama und heute namibischer Nationalheld. Sie sollen nun vom namibischen Staat verwaltet werden, bis Witboois Nachkommen in seinem Heimatort ein Museum errichten konnten. Gegen die Übergabe an die Regierung wendete sich die Vereinigung der Nama-Ältesten. Sie sah sich in die Verhandlungen nicht ausreichend eingebunden und beklagt, dass die Gegenstände übergeben werden, ohne dass Deutschland zu einer Entschädigung für den Genozid an den Nama bereit sei. dpa/nd