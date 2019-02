Die Campingplatz-Parzelle eines Tatverdächtigen in Lügde Foto: dpa/Christian Mathiesen

Es sei nicht normal, dass ein niedersächsisches Jugendamt ein sechsjähriges Mädchen auf einem Campingplatz bei einem alleinstehenden 56-jährigen Pflegevater unterbringt. So rügte der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Töpfer am Donnerstag im Niedersachsen-Parlament jene beim Kreis Hameln-Pyrmont angesiedelte Behörde. Sie hatte das Kind Anfang 2017 in die Obhut jenes Mannes gegeben, der mittlerweile wegen Verdachts mehrfachen sexuellen Missbrauchs neben weiteren möglichen Mittätern in Untersuchungshaft sitzt. Auf einem Campingplatz fehle es an der sozialen Kontrolle, die zur Vermeidung von sexuellen Übergriffen gefordert werden müsse, betonte der Abgeordnete im Verlauf einer aktuellen Stunde.

Mittlerweile ist die Zahl der vermutlich seit dem Jahr 2002 auf dem Campingplatz bei dem kleinen Ort Lügde nahe der Grenze Nordrhein-Westfalens zu Niedersachsen missbrauchten Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren auf 31 gewachsen. An 27 Mädchen und vier...