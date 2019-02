Ob in Nordkorea nur über den Gipfel in Hanoi oder auch über die Aussagen von Trumps ehemaligem Anwalt Cohen berichtet wird? Foto: AFP/Kim Won Jin

Berlin. Der Abbruch des Gipfels am Donnerstag in Hanoi kam überraschend. Am Vorabend hatten sich US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un noch zuversichtlich gezeigt, eine Lösung für den seit Jahrzehnten währenden Atomstreit zu finden. Doch bei den Verhandlungen scheiterten beide Seiten daran, Kompromisse bei der Entnuklearisierung und bei der Aufhebung von Sanktionen zu finden. Mit der Ankündigung, sich gegenseitig zu schätzen und auf niedrigerer Ebene weiterverhandeln zu wollen, wurde der Gipfel in Han...