Alice Weidel Foto: dpa/Stefan Puchner

Berlin. Die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Alice Weidel, will trotz der Parteispendenaffäre ihrer Partei im Herbst erneut als Fraktionschefin zur Wahl antreten. »Frau Weidel will auf jeden Fall wieder für die Fraktionsführung kandidieren, am liebsten auch wieder als Doppelspitze mit Herrn Gauland«, erklärte ihr Sprecher den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Weidel steht wegen möglicherweise illegaler Parteispenden in sechsstelliger Höhe unter Druck. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt in dem Fall. Ihr Ko-Fraktionsvorsitzender Alexander Gauland hatte zuletzt erklärt, im Sommer über seine weitere politische Laufbahn zu entscheiden. Der 78-jährige Gauland verwies dabei auf sein Alter. AFP/nd