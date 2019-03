Ein Jahr umschlossen von Packeis, ein Forschungscamp auf einer Scholle, monatelanges Dunkel: Die in einem halben Jahr startende Expedition »Mosaic« ist ein Vorhaben der Superlative. Zur Vorbereitung waren Bjela König und Verena Mohaupt kürzlich in der nördlichsten Siedlung der Welt, in Ny-Ålesund auf Spitzbergen. In Polarnacht und eisiger Kälte testeten die Mitarbeiterinnen des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) Arbeitsanzüge für die Expedition, bei der das deutsche Forschungsschiff »Polarstern« ein Jahr im Packeis der zentralen Arktis driften soll.

Während der im September startenden Mission werden Wissenschaftler vieler Länder auf Eisschollen Stationen aufbauen, Eis- und Schneeproben nehmen sowie verschiedene Messwerte aufzeichnen. Hauptziel des 120-Millionen-Euro-Projekts ist es, den Klima...