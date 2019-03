Drhoim sai ond doch Jomr hau» (Daheim sein und doch Sehnsucht haben) heißt es in einem bekannten Gedicht des schwäbischen Mundartdichters Josef Eberle alias Sebastian Blau. Es beschreibt die Situation derer, die drhoim (daheim) geborgen sind. Aber sich eben auch eingeengt fühlen, sich nach «dem anderen» sehnend, nach dem, was jenseits der schwäbischen Hügellandschaft in der weiten Welt an Unbekanntem und Faszinierenden auf sie wartet.

Josef Eberle (1901-1986) wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Rottenburg am Neckar auf, einer schwäbischen «Ackerbürgerstadt» und war tief verwurzelt in den bäuerlichen, handwerklichen, kulturellen und mundartlichen Traditionen seiner Heimatstadt. Das kommt in vielen seiner genialen Gedichte zum Ausdruck.

Eberle war Antifaschist, erhielt Berufsverbot in der NS-Diktatur und musste gegen Ende des Krieges sogar wegen seiner schwäbisch-jüdischen Ehefrau Anfang 1945 noch in den Untergrund gehen, um ihre Deportation zu verhindern. Nach dem Krieg wurde er Herausgeber der «Stuttgarter Zeitung».

Ganz anders August Lämmle (1876-1962). Ebenfalls aus ärmlichen Verhältnissen stammend, wurde er Schulmeister und Volkskundler, heute würden wir Kulturwissenschaftler sagen. Er schaute, wie es hieß, dem Volk aufs Maul und sammelte über Jahrzehnte bis dahin mündlich überlieferte Brauchtumsbeschreibungen, Redensarten, Sagen, Sprichwörter und Volkslieder des gesamten schwäbischen Sprachraums. Dies bildete die Grundlage für seine ebenfalls hervorragenden Mundartgedichte, die er in zahlreichen Büchern veröffentlichte.

Schon in den 1920er Jahren wurde jedoch in seinen Geschichten eine völkische Einstellung deutlich. Er predigte das «heile Dorfleben», die Verbundenheit bäuerlicher Schichten mit «Blut und Boden» und, darauf aufbauend, die «Aussonderung alles Andersartigen und Entarteten». So war es nur folgerichtig, dass Lämmle nach 1933 zum Propagandisten der Nazi-Ideologie wurde und mit seinen Veröffentlichungen dazu beitrug, breite bäuerliche Schichten den Nazis zuzutreiben.

Beide Dichter verfassten Heimatgedichte und Heimatgeschichten, die in mir, der ich ebenfalls in dörflich-bäuerlichen Verhältnissen aufgewachsen bin, einen großen Resonanzboden fanden und bis heute finden. Ihre Lebensläufe zeigen jedoch, wie unterschiedlich die Herangehensweise an die Heimat sein kann.

Ich bin Jahrgang 1953, wuchs in Stetten im Remstal bei Stuttgart auf, in einer Familie von Weingärtnern und Bauern, deren Ahnenreihe mehrere Hundert Jahre zurückreicht. Politisch sozialisiert wurde ich in der Bewegung für ein selbstverwaltetes Jugendzentrum, die im April 1968 in Stetten entstand - eine der ersten dieser Initiativen in der Bundesrepublik.

Mein Lebensweg führte mich allerdings nicht in die Landwirtschaft, sondern in die Fabrik, dann 20-jährige Tätigkeit als Schlosser und Schweißer, unter anderem auch in Italien und Frankreich. Mit 40 Jahren Studium der Soziologie in Hamburg, Chicago und London. Vor 15 Jahren Rückkehr in die alte Heimat. 2005 dann die Gründung des Politik- und Kulturvereins Allmende.

Der Begriff «Allmende» leitet sich aus dem althochdeutschen «algimeiniga» (was allen gemein ist) her und bezieht sich auf das in früheren bäuerlichen Gesellschaften übliche Gemeineigentum an Weideland, Wald und Wasser. Die Grundidee des Allmendlandes ist die Verhinderung der Nutzung von Gemeineigentum durch privatwirtschaftliches Profitstreben.

Allmende ist ein programmatischer Name: Wir wollen uns für den Aufbau bzw. die Erhaltung einer Zivilgesellschaft einsetzen, die bewusst gemeinsames und selbstbestimmtes Handeln von Menschen fördert und unterstützt, die sich auf Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität gründet und die sich in ihrer inhaltlichen Ausrichtung an den Schwachen und Benachteiligten orientiert, als Kontrapunkt gegen die Vereinzelung und die Ellbogenmentalität eines entfesselten, marktradikalen Kapitalismus.

Die Allmende organisiert Veranstaltungen zu politischen Themen. Einerseits mit einem internationalistischen Ansatz, aber auch mit lokalem Bezug. Unter dem Begriff «Heimatkunde», das früher ein Schulfach war, veranstaltet sie andererseits Vorträge, Seminare und Aktionen zu aussterbenden Handwerkstraditionen wie Brotbacken im Holzbackofen oder die Errichtung bzw. den Erhalt von Trockenmauern in unseren Weinbergterrassen.

Seit Jahrzehnten bin ich «Heimatforscher». Ich sammle Geschichten und Überlieferungen, die die «Alten» erzählen. So ähnlich wie August Lämmle. Aber ich sammle nicht nur Erzählungen der Alteingesessenen, sondern auch die der Vertriebenen der Nachkriegszeit, der ArbeitsmigrantInnen der 1960er Jahre oder die der Flüchtlinge der jüngsten Vergangenheit. Darüber schreibe ich Bücher und regelmäßige wöchentliche Beiträge für das Mitteilungsblatt meiner Gemeinde.

Daneben produziert die Allmende unter dem Titel «Projekt Dorfgedächtnis» Dokumentarfilme über die Geschichte unseres Dorfes und der Region. Filme über aussterbende handwerkliche Traditionen wie den Weinbau in früherer Zeit oder die alte Dorfmühle. Aber auch Filme über die Behindertenmorde der Nazis - 403 Opfer sind aus der Behindertenanstalt Stetten im Remstal bekannt -, über das Schicksal der hierher verschleppten Zwangsarbeiter*innen oder über den antifaschistischen Widerstand.

Hier wird auch klar, dass ich mich nicht auf einen Heimatbegriff beziehe, der einer Vorstellung von der «guten, alten Zeit» das Wort redet. Die Heimat meiner Vorfahren war geprägt von Armut und Entbehrung, von pietistischer Engstirnigkeit und Ausgrenzung der «Andersartigen», von der Unterdrückung der Frau und von Amtsanmaßung, Überheblichkeit und Amtsmissbrauch der Herrschenden.

Dies gilt es zu dokumentieren und zu veröffentlichen. Auch um denjenigen gerecht zu werden, die Opfer dieser dörflichen Verhältnisse wurden. Und um aufzuzeigen - auch den nachwachsenden Generationen -, dass ein «Anders sein» notwendig und möglich ist, dass dies auch in unserem Dorf seinen Platz hat und es nicht notwendig ist, auszuwandern oder nach Berlin zu ziehen, wenn man andere Vorstellungen vom zusammen Leben, Lieben und Arbeiten hat.

In diesem Sinne versuchen wir Traditionen aufrechtzuerhalten und zu leben, die sich zum Beispiel auf die Bewegung des «Armen Konrad» von 1514 beziehen, einem Aufstand von Bauern und Handwerkern aus dem Remstal gegen die Willkürherrschaft der Herzöge von Württemberg. Der Bogen spannt sich weiter über den antifaschistischen Widerstand der Nazizeit, der selbstverwalteten Jugendzentrumsbewegung der 1960er/70er Jahre, der Friedensbewegung der 1980er, Demonstrationen gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA bis hin zum aktuellen Widerstand gegen das Immobilien- und Spekulationsobjekt Stuttgart 21. Alles in allem eine alternative Beheimatungsbewegung.