Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, forderte ebenso wie der Zentralrat der Juden eine Absage der Verleihung. Foto: dpa/Britta Pedersen

Göttingen. Nach dem Rückzug der Stadt und der Universität von der Verleihung des Göttinger Friedenspreises 2019 soll die Übergabe der Auszeichnung an den Verein »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost« in einer privaten Galerie erfolgen. »Die Verleihung findet am 9. März ab zwölf Uhr in der Galerie 'Alte Feuerwache' statt«, sagte der Vorsitzende der Preisjury, Andreas Zumach, am Freitag dem Evangelischen Pressedienst.

Zuvor hatten unter anderem der Zentralrat der Juden in Deutschland und der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, die »Jüdische Stimme« als antisemitisch kritisiert und eine Absage der Verleihung gefordert. Sie begründeten das mit einer Nähe des Vereins zur Boykott-Kampagne BDS (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen) gegen Israel. Diese Bewegung ruft wegen der Besetzung der palästinensischen Autonomiegebiete immer wieder zu Boykottaktionen gegen Israel auf.

Daraufhin zogen die Göttinger Universität, Stadt und Sparkasse ihre Unterstützung für die Preisverleihung zurück. Sie kann deshalb nicht wie sonst in der Aula der Hochschule stattfinden. Die Stiftung Dr. Roland Röhl, die den Friedenspreis seit 1999 vergibt, hielt aber an der Auszeichnung der »Jüdischen Stimme« fest und bekam für diese Entscheidung bundesweit und international Unterstützung.

Zumach lud Klein und den Zentralratsvorsitzenden Josef Schuster am Freitag zur Teilnahme an der Verleihungsfeier nach Göttingen ein. Zugleich appellierte er an sie, sich nicht länger einer öffentlichen Podiumsdiskussion mit der Vorsitzenden der »Jüdischen Stimme«, Iris Hefets, und der Laudatorin der Preisverleihung, der deutsch-israelischen Schauspielerin und Sängerin Nirit Sommerfeld, zu verweigern. Bei dieser Veranstaltung sollten die Bedingungen und Voraussetzungen für einen gerechten Frieden in Nahost sowie die Frage diskutiert werden, »wie sich die real existierende und in jüngster Zeit immer lautstärker und aggressiver artikulierte Judenfeindlichkeit in Deutschland am wirksamsten bekämpfen ließe«. epd/nd