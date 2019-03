Foto: imago images / Kyodo News

Nordkorea und die USA konnten sich im Streit um Atomwaffen nicht einigen, der Gipfel wurde vorzeitig abgebrochen. Wie schwer wiegt der Rückschlag für die Friedensbemühungen?

Die Enttäuschung ist groß, weil die Erwartungen hoch waren. Wir haben jetzt gelernt, dass offenbar weitaus weniger schon vorher fixiert war als gedacht. Es gab kein fertiges Dokument, das nur noch zu unterzeichnen war, sondern echte Verhandlungen. Während sonst bei bilateralen Gesprächen Institutionen miteinander reden, sind es in diesem Falle zwei autoritäre Führungspersönlichkeiten. Da sind überraschende Fortschritte ebenso möglich wie ein ergebnisloser Abbruch. Darum ist es auch so wichtig, dass beide offenbar nicht im Streit auseinandergegangen sind; so behauptet es jedenfalls Donald Trump.

US-Präsident Trump begründete das vorzeitige Ende des Gipfels damit, dass Nordkorea die vollständige Aufhebung von Sanktionen verlangt habe, im Gegenzug aber nur z...