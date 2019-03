Die Choreografin Sasha Waltzbeklagt eine konstante Reizüberflutung in der heutigen Zeit. »Es gibt eine Art Betäubung durch die vielen Reize und Einflüsse. Wir sind fast gar nicht mehr still. Es gibt überall Geräusche oder Bilderflimmern, Videos, Leinwände«, sagte Waltz dpa in Berlin, wo sie am Donnerstag ihr neues Tanzstück »rauschen« zeigt. Sie beobachte eine Sehnsucht nach dem Perfekten: , wie es soziale Medien propagierten. »Strebt der Mensch immer mehr danach, so perfekt zu sein wie eine Maschine?« Das sei für sie eine »Korsage« und ein »Gefängnis«, aus dem man ausbrechen sollte. dpa/nd