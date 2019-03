In der Zeitung hatte Herr Mosekund gelesen, dass neuerdings die Fachkompetenz älterer Arbeitnehmer wieder mehr geschätzt werde, ja, dass sogar Rentner mit bestimmten Qualifikationen hoch willkommen seien. Deshalb blätterte er interessiert den Stellenanzeigenteil durch. Berufsfeuerwehrmann, Berufssoldat, Berufsmusiker - nein, vieles entsprach nicht Herrn Mosekunds Kompetenzen. Dann jedoch blieb er gebannt an einem Artikel über Berufspendler hängen. Dass es so etwas gibt, dachte er begeistert, das ist es doch: mit dem Zug hin und her fahren und dafür bezahlt werden. Noch am selben Tag verfasste Herr Mosekund eine Bewerbung.