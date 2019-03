Die Lage um den kleinen Ort Al-Baghouz Fawqani in Südostsyrien an der Grenze zu Irak wird von Politik und Medien sehr unterschiedlich bewertet. Nach Angaben von Nachrichtenagenturen findet dort seit Tagen der Endkampf gegen die letzten Kämpfer des »Islamischen Staats in Irak und der Levante« (IS) statt.

Der Ort liegt am östlichen Euphratufer und diente den IS-Truppen offenbar als Basis und Rückzugsort. Beobachtern zufolge sollen sich dort vor allem ausländische IS-Kämpfer mit ihren Familien befinden. Die Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) sprechen von bis zu 1500 Kämpfern, die sich dort aufhalten, die US-geführte Anti-IS-Allianz unterstützt den SDF-Vormarsch mit massiven Luftangriffen. Die syrische Nachrichtenagentur SANA berichtete am Samstag, die Kampfjets hätten bei den Angriffen auch weißen Phosphor auf das überwiegend landwirtschaftlich genutzte Gebiet abgefeuert. Weißer Phosphor ist eine Brandbombe, ihr Einsatz i...