Potsdam. Von der Einigung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder profitieren auch Brandenburger Beamte und Pensionäre. Neben den acht Prozent mehr Lohn, den die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in diesem und den beiden kommenden Jahren bekommen, erhalten die Beamten in Brandenburg zusätzlich jeweils 0,5 Prozentpunkte mehr Lohn in den Jahren 2019 und 2020. Das teilten Finanz- und Innenministerium in einer gemeinsamen Erklärung am Sonntag mit. »Wir stehen zu unserer Zusage, die wir den Beschäftigten gemacht haben«, sagte Finanzminister Christian Görke (LINKE). Nach Schätzungen des Finanzministeriums wird der Tarifabschluss und die Übertragung der Einigung auf Beamte den Landeshaushalt allein in den Jahren 2019 und 2020 mehr als drei Millionen Euro kosten. »Mit dem Tarifabschluss gehen wir an die Grenze des haushälterisch Möglichen«, sagte Görke. Für das Land bedeute das eine erhebliche finanzielle Herausforderung. Von den Lohnerhöhungen profitieren in Brandenburg etwa 23 000 Arbeiter und Angestellte sowie rund 43 000 Beamte und Pensionäre. Beamte im Ruhestand bekommen ihre Pensionen ebenfalls vom Land ausgezahlt. dpa/nd