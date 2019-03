Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Cottbus. Der Fußballer José-Junior Matuwila soll bei einem Auswärtsspiel seines FC Energie Cottbus gegen die SG Sonnenhof Großaspach von Zuschauern rassistisch beleidigt worden sein. Der FC Energie will aber auf weitere Schritte gegen die SG Sonnenhof Großaspach verzichten. »Ein Verfahren gegen oder eine Geldstrafe für die SG Sonnenhof Großaspach macht aus unserer Sicht auch gar keinen Sinn«, sagte ein Vereinssprecher. »Es würde zudem grundsätzlich unserer Auffassung widersprechen, dass Vereine nicht für Dinge bestraft werden sollten, für die sie nichts können und worauf sie keinen Einfluss haben.« Sollte der Deutsche Fußball-Bund Ermittlungen aufnehmen, droht Großaspach allerdings eine Strafe. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz hatte nach dem Drittligaduell beklagt: »Es ist schade, dass unser Spieler in der Kabine sitzt und weint.« Die SG Sonnenhof Großaspach will den Vorfall aufklären. Der Vorstandsvorsitzenden Andreas Benignus erklärte: »Hier gibt es kein Pardon - falls etwas vorgefallen sein sollte, werden wir als Verein mit aller Konsequenz reagieren.« dpa/nd