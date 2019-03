Tomas Morgenstern findet die Spiele im Jahr 2036 in Berlin total absurd

Berlin. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) findet die Idee gut, dass sich Berlin um die Olympischen Sommerspiele 2036 bewirbt. Doch er stellt die Bedingung, dass die Bürger mitmachen und Brandenburg einbezogen wird. Das sagte Woidke der »Märkischen Oderzeitung«. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte in der vergangene Woche die Idee, sich zusammen mit anderen deutschen Städten um die Spiele 2036 zu bemühen. dpa/nd

