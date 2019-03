Aberdeen. Nach der Änderung gleich mehrerer Fußballregeln mit dem International Football Association Board (IFAB) schaute sich FIFA-Boss Gianni Infantino ein schottisches Fünftligamatch an. Im Balmoral Stadion begrüßte er am Sonntag jeden Akteur von Cove Rangers und Nairn County per Handschlag. Ob der Weltverbandschef den Spielern auch erklären konnte, wann ein Handspiel künftig strafbar ist? Auch mit diesem gerade in der Bundesliga heiß diskutierten Thema hatte sich das Regelgremium in Aberdeen am Tag zuvor beschäftigt.

Klar ist: Per Hand erzielte Tore gelten grundsätzlich nicht mehr, unabhängig ob eine Absicht vorlag. Gleiches gilt für Tore, denen in der Entstehung ein Handspiel der angreifenden Mannschaft vorausging. »Absichtliches Handspiel bleibt ei...