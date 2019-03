Sich selbst bewertet der Mensch gern nachsichtig. Besonders im Straßenverkehr. Der Verkehrsteilnehmer ist von lauter Stümpern, Ahnungslosen und Idioten umgeben, an denen er unbeschadet vorbeizukommen versucht. In Australien scheint das anders zu sein. Queensland hat soeben Emojis auf dem Nummernschild im Straßenverkehr zugelassen, allerdings nur lächelnde und das coole mit Sonnenbrille. Der Gemütszustand von Autofahrern an Kreuzungen und Einmündungen kann durchaus über die Richtung entscheiden, die der weitere Tag nimmt. In einer Kaskade setzt sich der Zorn fort, den ein riskanter Spurwechsel oder eine ignorierte Vorfahrt auslösen. Missgelaunte Chauffeure rechtzeitig auszumachen ist deshalb im Interesse sensibler Verkehrsteilnehmer. Ein freundlicher Smiley hilft da nicht, er kann gar als Hohnlachen missverstanden werden. In Deutschland bleibt der Smiley daher verboten. Es brauchte sonst die Zulassung auch des zur Ergänzung erhobenen Mittelfingers. uka