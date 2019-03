Die dreimalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Martina Sablikova verbesserte bei den Mehrkampf-Weltmeisterschaften in Calgary den Weltrekord über 3000 Meter. Die 31-jährige Tschechin unterbot die 13 Jahre alte Bestzeit der Kanadierin Cindy Klassen um drei Hundertstelsekunden auf 3:53,31 Minuten. Sablikova, seit 2007 auch Freiluft-Weltrekordlerin auf dieser Strecke (4:03,52), fand erst über den Umweg vom Basketball, Speedskating und Radsport zum Eisschnelllauf. Ihr internationales Debüt gab sie im November 2002 beim Weltcup in Erfurt.

Katharina Bauer tritt bei den Halleneuropameisterschaften der Leichtathleten mit einem Defibrillator an

Nach dem 0:4 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf herrscht Chaos am Berger Feld

Fünf Meistertitel, eine Europapokal-Endspielteilnahme - knapp drei Jahrzehnte nach dem Ende der DDR begegnen sich fünf Oberligisten von einst in der 3. Liga

