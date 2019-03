Francesco Friedrich trommelte im Zielbereich geradezu lässig auf die Haube des Schlittens, mit dem er soeben ein Stück Sportgeschichte geschrieben hatte. Dann riss sich der Sachse grinsend den Helm vom Kopf und streckte den Daumen in die Luft: Mission erfüllt, sollte das bedeuten. Am Ende einer Rekordsaison steht für den Doppel-Olympiasieger ein historischer WM-Titel im Zweierbob. »Dieser Sieg ist sehr besonders«, sagte Friedrich. »Wir haben gleichgezogen mit dem Italiener Eugenio Monti - und das auf einer so schwierigen Bahn.«

Ausgerechnet im kanadischen Whistler, in der schnellsten und vielleicht gefährlichsten Eisrinne der Welt, raste der 28-Jährige am Samstag (Ortszeit) mit Anschieber Thorsten Margis zu Gold und wurde damit zum fünften Mal in Folge Weltmeister im kleinen Schlitten. Eine solche Serie gelang in der langen Geschichte des Bobsports zuvor einz...