Was soll das sein

Berlin. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) hat ein Paritätsgesetz für den Bundestag gefordert, um die Hälfte der Mandate an Frauen zu vergeben. »Wo strukturelle Benachteiligung herrscht, reicht Freiwilligkeit in der Regel nicht aus«, sagte Roth dem Berliner »Tagesspiegel«. Wenn die Parteien sich nicht freiwillig wandelten, sei eine gesetzliche Regelung richtig. Roth sprach sich für ein Modell aus, bei dem die Parteien auf ihren Wahllisten ebenso viele Männer wie Frauen aufstellen. »Ziel muss es sein, dem eklatanten Fehlen von Frauen in vielen Debatten endlich etwas entgegenzusetzen«, sagte sie. dpa/nd