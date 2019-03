Berlin. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will das Naturschutzgesetz ändern, um den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. »Wenn Wölfe mehrfach Schutzzäune überwinden oder Menschen zu nahe kommen, muss man sie auch abschießen dürfen«, sagte Schulze der »Bild am Sonntag«. Konkret soll ein Wolf künftig bereits geschossen werden dürfen, wenn er »ernste landwirtschaftliche Schäden« verursacht. Bislang war von »erheblichem Schaden« die Rede, der von den Gerichten erst bei einer Bedrohung der Existenz gesehen wurde. »Damit schaffe ich für die Schafshalter Rechtsklarheit und mache deutlich, dass auch Hobbyschäfer entschädigt werden können«, sagte Schulze. epd/nd

