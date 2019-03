Mogadischu. Nach einem Anschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat sich die Zahl der Todesopfer weiter erhöht. Mindestens 35 Menschen seien getötet worden, unter ihnen auch fünf Angreifer, sagte ein Sicherheitsbeamter am Freitagabend. Die Shabaab-Miliz reklamierte die Tat für sich. Sie kontrolliert weite Teile von Süd- und Zentralsomalia und verübt immer wieder Anschläge. dpa/nd

