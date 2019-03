Moskau. Russland will alles unternehmen, um einen Sturz des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro zu verhindern. »Wir haben große Angst, dass die USA ein Blutvergießen provozieren könnten, um einen Grund für einen Einmarsch in Venezuela zu finden«, sagte die Vorsitzende des Föderationsrates, Valentina Matwijenko, am Sonntag in Moskau. Konkrete Schritte nannte Matwijenko der Agentur Interfax zufolge nicht. Am Samstag hatte Außenminister Sergej Lawrow Drohungen der USA erneut scharf kritisiert. Washington mische in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates ein, erklärte Lawrow nach einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo. dpa/nd