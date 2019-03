Rund 3500 Menschen haben sich nach Veranstalterangaben in Berlin an einer Demonstration gegen die EU-Urheberrechtsreform und sogenannte Uploadfilter beteiligt. Angemeldet waren nach Polizeiangaben 300 Menschen. Die Demonstranten zogen am Samstag vom Axel-Springer-Hochhaus in Kreuzberg zum Justizministerium und zur Vertretung der Europäischen Kommission am Brandenburger Tor. Kritiker befürchten, dass Plattformen den Vorgaben zum geplanten neuen Urheberrecht nur nachkommen können, wenn sie Uploadfilter einsetzen, mit denen sie beim Hochladen prüfen können, ob Bilder, Videos oder Musik urheberrechtlich geschützt sind. Dadurch drohe Zensur. Der mit der Reform geplante Artikel 13 werde »massive Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die Vielfalt des Internets haben«, teilte das Bündnis »Berlin gegen 13« mit. dpa/nd