Vertreter von Gewerkschaften und der Senatsverwaltung zeigten sich am Sonntag zufrieden mit der erzielten Einigung in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes der Länder. »Der Einsatz hat sich gelohnt«, teilte Andrea Kühnemann, ver.di-Sprecherin für Berlin-Brandenburg mit. Die Beschäftigten bekommen in diesem und den beiden kommenden Jahren acht Prozent mehr Lohn. Besonders für die Erzieher und Sozialarbeiter in Berlin erfolge eine »deutliche Aufwertung«, weil sie künftig tariflich ihren Kollegen in Brandenburg gleichgestellt werden. dpa/nd