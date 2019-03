Mit einer Fotokampagne wollen der Schwulen- und Lesbenverband (LSVD) Berlin-Brandenburg und der Berliner Fußballverband in den kommenden Wochen ein Zeichen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball setzen. Bis 31. März können alle, die in der Sportart aktiv sind, unter dem Hashtag BFV_LGBT ihre Fotos in den sozialen Netzwerken teilen, teilte der LSVD mit. Die Kampagne ist Teil des Aktionsmonats »Berliner Fußball gegen Homophobie und Trans*phobie«. dpa/nd