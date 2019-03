Was soll das sein

Mühlhausen. Im Streit um einen Standort für das Thüringer Bratwurstmuseum hat der Stadtrat nach langem Streit eine alternative Lösung beschlossen. Die Mitglieder stimmten einer Änderung des Flächennutzungsplanes zu. Parallel wurde ein neuer Beschluss zur Bebauung gefasst. Die neue Fläche liegt nach Angaben der parteilosen Bürgermeisterin Beate Sill knapp südlich des ursprünglich geplanten Geländes am Rand des Stadtwaldes in Mühlhausen. Ursprünglich war geplant, dass das neue Bratwurstmuseum auf einem ehemaligen Außenlager des KZ Buchenwalds gebaut wird. Als das Ende Januar öffentlich wurde, gab es Protest von so vielen Seiten, dass die Stadt, der Träger und der private Investor den Plan verwarfen - obwohl der Stadtrat schon zugestimmt hatte. Nicht allen Beteiligten soll die Geschichte des Ortes bewusst gewesen sein. Der Vorsitzende des Trägervereins »Freunde der Thüringer Bratwurst«, Uwe Keith, sagte, man habe erst im Zuge des öffentlichen Protests von der Geschichte des Ortes erfahren. Die Historie des Geländes war allerdings schon zu einem früheren Zeitpunkt Thema im Stadtrat, als der private Investor dort 2015 Pläne zur touristischen Nutzung - damals aber noch ohne Bezug zum Bratwurstmuseum - vorstellte. dpa/nd