Ueckermünde. Wegen zahlreicher Rechtsverstöße wird sich ein mutmaßlicher Reichsbürger aus der Region Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verantworten müssen. Der 55-Jährige war Polizisten aufgefallen, weil der TÜV seines Autos überfällig war, wie die Polizei mitteilte. Trotz Aufforderung habe er zunächst nicht angehalten und schließlich auf einem Parkplatz alle Türen verriegelt. Er soll die Beamten als »Angestellte der Firma BRD«, die kein Recht zur Kontrolle hätten, bezeichnet haben. Als er den Motor wieder anstellte, schlugen die Einsatzkräfte die Beifahrerscheibe ein und zogen den Mann ins Freie, hieß es. Er habe alle Angaben zur Person verweigert, in seinem Auto, das zudem nicht zugelassen gewesen sei, seien Fantasiedokumente und ein verbotenes Messer gefunden worden. dpa/nd

