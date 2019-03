Berlin. Die Staatsanwaltschaft hat im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg Anklage gegen acht weitere Verdächtige erhoben. Das berichtet das Nachrichtenmagazin »Der Spiegel«. Damit seien alle zehn Festgenommenen angeklagt, hieß es. Ihnen würden Vergewaltigung und unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt. Die Tat ereignete sich im Herbst letzten Jahres nach einem Discobesuch. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen Deutschen, acht Syrer und einen Algerier. Nach einem elften Unbekannten wird gesucht. nd