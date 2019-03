Der Frontmann der britischen Elektronik-Band The Prodigy, Keith Flint, ist tot. »Zutiefst geschockt und mit Traurigkeit bestätigen wir den Tod unseres Bruders und Freundes Keith Flint«, teilte Flints Band The Prodigy am Montag per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die Polizei in der englischen Grafschaft Essex hatte zuvor mitgeteilt, ein 49-Jähriger Mann sei am Morgen leblos in seinem Haus gefunde...