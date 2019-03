Melbourne. Nach einem Sommer mit Hitzerekorden kämpft Aus-tralien gegen Wald- und Buschbrände. Allein im südlichen Bundesstaat Victoria waren am Montag rund 1000 Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen, die an mehreren Dutzend Stellen außer Kontrolle waren. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Das größte Feuer tobte im Bunyip State Park, wo bis zum Montag rund 6000 Hektar Land verbrannten. Nach Behördenangaben wurden mindestens neun Gebäude, darunter Wohnhäuser, zerstört. Ausgelöst wurde dieses Feuer vergangene Woche durch Blitzschlag. AFP/nd

