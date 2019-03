Diez. In einem Wald bei Diez in Rheinland-Pfalz hat ein Großaufgebot der Feuerwehr illegal entsorgten Sondermüll beseitigt. Es handelt sich um Farben, Lacke, Öle und andere Flüssigkeiten, so die Sprecherin der Gemeinde am Montag. Ein Tatverdächtiger konnte laut Polizei noch vor Ort festgenommen werden. Am Einsatz an der Landstraße 318 waren 75 Feuerwehrleute beteiligt, davon 25 in Chemikalienschutzanzügen. Sie brachten den Sondermüll zu einem Zwischenlager, wo ihn eine Spezialfirma zur Entsorgung abholen soll. dpa/nd