Buchloe. Eine Fahrerin hat im Ostallgäu den Notruf gewählt und ihren Autoanhänger als unterwegs verloren gemeldet. Wie die Polizei berichtete, rückte daraufhin ein Streifenwagen aus, um nach dem vermissten Hänger zu suchen. 15 Minuten später gab die Frau Entwarnung: Der Anhänger war ihr gar nicht abhandengekommen, sie habe ihn im Rückspiegel nicht gesehen, weil er so klein war. dpa/nd

EU-Türkei-Deal sorgt für Zufriedenheit der EU und unhaltbare Zustände in Griechenland

Berlin will Freiwilligen von Terrormilizen Staatsbürgerschaft aberkennen / Linkspartei: Vorschlag nicht durchdacht

Ex-Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen will rechten Flügel der Union stärken und rechnet mit Angela Merkel ab

