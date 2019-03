Da macht man sich über das wahllose Katachresengeholper des »FAZ«-Politikchefs Jasper von Altenbockum lustig, hinter dem er Reste von Ansichten versteckt, die klar formuliert etwa auf Höhe Zentrumspartei 1932 wirken würden - so wie ich an dieser Stelle letzte Woche. Und was macht er? Verfasst den einzigen schwiemelarmen Text seit Jahren. Und das natürlich zu, tadaa: Greta Thunberg. Wie auch sonst?

Kein Wort muss ich von dieser jungen Frau je gehört haben, um sie zu respektieren: Sie bringt mit ein bisschen Präsenz einen Altenbockum zu Sätzen wie »Panik erzeugt Trotz-Panik« auf altehrwürdigen Tageszeitungstitelseiten. »Panik erzeugt Trotz-Panik« - wie da einer mit nur drei Wörtern seinen Stolz als Fürdeutschlandschreiber begräbt und sich zum bockenden Kleinkind angesichts einer 16-Jährigen macht, das lindert die Verzweiflung, die einen befällt, wenn man beruflich Zeitung lesen muss.

Wie kräftig der alte Bockum doch bockt: »Thu...