Potsdam. Brandenburg liegt bei der neu installierten Leistung von Solarstromanlagen im bundesweiten Vergleich auf dem zweiten Platz. Spitzenreiter war nach Angaben der Agentur für Erneuerbare Energien im Jahr 2018 Bayern mit 631 Megawatt. Dahinter folgte Brandenburg mit 322 Megawatt. Bezogen auf die Landesfläche liegt Sachsen-Anhalt mit 12,6 Kilowatt pro Quadratkilometer vorn. Dahinter kam - ebenfalls auf dem zweiten Platz - Brandenburg mit 10,9 Kilowatt pro Quadratkilometer. Im Februar hatte der Energiekonzern EnBW angekündigt, in Brandenburg erstmals einen Solarpark mit 175 Megawatt Leistung ohne Förderung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz zu bauen. Mit der Anlage, die auf 164 Hektar in Werneuchen (Barnim) entstehen soll, können bis zu 50 000 Haushalte mit Strom versorgt werden. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!