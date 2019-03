Lübben. Nach einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Lübben (Dahme-Spreewald) ist ein Mann festgenommen worden. Der Verdächtige habe sich in der Nacht zu Samstag Zugang zu dem Haus verschaffen wollen, teilte die Polizei mit. Da gegen ihn bereits ein Haftbefehl wegen Brandstiftung in einer anderen Sache vorlag, sei er dem Haftrichter vorgeführt worden. Der Mann wird verdächtigt, auch etwas mit dem Brand in dem Mehrfamilienhaus zu tun zu haben. Das Haus war in der Nacht zu Samstag geräumt worden, da im Keller alte Möbel und Altpapier brannten. 20 Menschen hatten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen müssen. Eine 33-jährige Frau war mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. dpa/nd