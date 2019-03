Wieder rollen im Havelland Panzer über die Bundesstraße B 102. Das in Havelberg stationierte Panzerpionierbataillon 803 übt drei Tage lang eine zügige Truppenverlegung. 400 Bundeswehrsoldaten seien seit Montagfrüh mit rund 140 Fahrzeugen unterwegs, erklärt der Presseoffizier des Bataillons, Hauptmann Mario Dambrowski, dem »nd«. Drei Panzer seien mit im Konvoi. Von Havelberg gehe es etappenweise über Altengrabow nach Klietz und von dort am Mittwoch wieder zurück. Das weckt Ängste bei Anliegern der Bundesstraße B 102. Dort hatten Leopard-II-Panzer im Sommer 2015 bei einer ähnlichen Übung innerhalb von Ortschaften die Bordsteine regelrecht zermahlen. Von Schäden in Höhe von 450 000 Euro ist die Rede.

Der Gedanke daran bereitet Jens Aasmann Kopfschmerzen. »Die werden uns jetzt die andere Seite d...