Autofahrer müssen in den kommenden Wochen mit Behinderungen auf der Stadtautobahn A115 zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Nikolassee rechnen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen jeweils mittwochs - am 6., 20. und 27. März sowie am 3. und 10. April - gegen 10 Uhr Großsprengungen zur Munitionsvernichtung auf dem Sprengplatz Grunewald durchgeführt werden. Daher werde die Autobahn zwischen beiden Anschlussstellen dann kurzzeitig gesperrt, wie es hieß. Betroffen sei auch der Kronprinzessinnenweg, der zeitgleich mit der A115 für den Radverkehr gesperrt werde. dpa/nd