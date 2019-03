Aus dem Berliner Nordhafen ist eine Leiche geborgen worden. Die Identität der toten Person sei noch nicht geklärt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Zu den Umständen des Leichenfundes nahe der Fennbrücke im Ortsteil Moabit und zur Todesursache lagen zunächst ebenfalls keine Angaben vor. Die Ermittlungen liefen, hieß es. dpa/nd

