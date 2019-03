Es ist eine Legende, dass zum Wochenende der »Palast der Republik« wiederauferstehen würde. Angesichts der der vergeblichen Bemühungen, dem Haus der Berliner Festspiele in Wilmersdorf mit bronzefarbenen Folien eine äußerliche Ähnlichkeit mit dem »Haus des Volkes« aus DDR-Zeiten aufzukleben, fühlt man sich eher an Karl Marx erinnert. Kam der doch schon 1852 zu dem Schluss, dass sich große weltgeschichtliche Tatsachen stets zweimal ereignen - »das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce«. Inspiriert durch den bevorstehenden 30. Jahrestag des Mauerfalls soll der zwischen 2006 und 2008 abgerissene »Palastes der Republik« für die Zeit vom 8. bis zum 10. März im Festspielhaus in der Schaperstraße wiederauferstehen: »Als einen ›Palast der Gegenerzählungen‹ voller Diskurs, Performance, Musik und Film, der die Ereignisse der Wende- und Nachwendejahre neu betrachtet«, wie das Kuratorium betont.

Foto: Auf die zunächst geplante Umgestaltung des Foyers mit Originalleuchten zu »Erichs Lampenladen« wurde immerhin verzichtet. Wichtiger ist ohnehin die Idee, die dem dreitägigen Festival »Palast der Republik« zugrunde liegt. Es geht um die symbolische Neuerrichtung dieses umstrittenen Hauses, das Sitz der DDR-Volkskammer, Parteitagstribüne, aber für Hunderttausende auch Kunstgalerie und Theater, Konzertsaal und Freizeittreff war. »Immersion« (»Eintauchen«) lautet das Motto. »Drei Tage, drei Perspektiven auf Empowerment: ›Re-Vision‹ am 8. März, ›1989/2019 - Come Together‹ am 9. März und ›Neue Allianzen für ein anderes Europa‹ am 10. März.« Am Sonntag wird der Ort zum »Musikpalast«. Angekündigt sind etwa der Autor Bernhard Schlink, die französischen Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy, der griechische Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis. tm Foto: nd/Ulli Winkler