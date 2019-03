Dresden. Sachsens Polizei soll nach dem Willen der Grünen-Landtagsfraktion künftig von einer unabhängigen Kommission kontrolliert werden. »Wir brauchen dringend eine wirklich unabhängige Kontrolle der Polizei, das haben viele Ereignisse der Vergangenheit gezeigt«, sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Valentin Lippmann, am Montag in Dresden. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll am 14. März in den Landtag eingebracht werden. Neben einer kritischen Begleitung der Polizeiarbeit müssten auch Polizeieinsätze unabhängig aufgearbeitet werden können. epd/nd