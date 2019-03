Verbraucherschutz: Rechte von Reisenden - Die Bahn kommt verspätet oder fällt aus, und nun? Wetterkapriolen, technische Störungen oder Personalmangel – immer wieder kommt es im Bahnverkehr zu Verspätungen, kurzfristigen Fahrplanänderungen oder Zugausfällen. Welche Rechte haben die Bahnreisenden? Auf was können sie sich berufen. Was und wie viel muss vom Fahrpreis erstattet werden? Die Einzelheiten werden im nd-ratgeber dargelegt.

Geld und Versicherung: Erbpacht – Meins, und das für 99 Jahre. Die Erbpacht, auch Erbbaurecht genannt, erlaubt es Häuslebauern, ein Eigenheim auf fremdem Boden zu errichten. Anstatt das Grundstück zu kaufen, mieten sie es vom Eigentümer. Dafür zahlen sie eine jährliche Pacht. Das Erbbaurecht wird im Grundbuch festgeschrieben. Außerdem schließen die Parteien einen notariell beglaubigten Vertrag, der alle Konditionen wie den vereinbarten Zins beinhaltet. Das Konzept wird immer beliebter, so Experten. Doch es hat auch seine Tücken. Das Problem erläutert unser Finanzexperte im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Schulweg - Zu Fuß zur Schule über eine Landstraße ohne Gehweg – ist das zumutbar? Es ist eine ungewöhnliche Geschichte über den Schulweg eines 13-jährigen Jungen, mit dem sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München zu befassen und ein Urteil darüber zu fällen hatte, wer für die Kosten aufkommen muss. Im nd-ratgeber wird das Problem ausführlich erläutert.

Wohnen: Mietpreisbremse - Der große Effekt bleibt bislang aus. Die meisten Mieter sparen durch die vieldiskutierte Mietpreisbremse nur ein paar Euro im Monat. Justizministerin Katarina Barley (SPD) will die Regelung trotzdem verlängern. Fragen & Antworten im nd-ratgeber.

Arbeit: Bundesarbeitsgericht über verfallene Urlaubstage - Urlaubsansprüche erlöschen nicht. Ohne Urlaubsantrag gibt es keinen Urlaub. Doch wie umfassend muss der Arbeitgeber seine Beschäftigten darauf hinweisen, dass ihre Ansprüche auf freie Tage auch verfallen können? Vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt ging es um den Verfall von nicht genommenen Urlaubstagen und um die Frage, unter welchen Umständen Urlaubsansprüche von Beschäftigten erlöschen. Mehr dazu ist im nd-ratgeber nachzulesen.

Soziales: Urteil des Bundessozialgerichts - Umzüge für Hartz-IV-Bezieher leichter. Viele Hartz-IV-Bezieher in Flächenlandkreisen können künftig leichter umziehen. Dies ist die Folge eines Urteils des Bundessozialgerichts zu »angemessenen Unterkunftskosten«. Es ist nicht zulässig, dass Jobcenter in einem festgelegten Vergleichsraum für Hartz-IV-Bezieher unterschiedliche angemessene Grenzen für die Unterkunftskosten bestimmen. Einzelheiten des Urteils im nd-ratgeber.

Schon die Kleinsten wachsen mit Smartphone und Laptop auf. Die Bedienung ist kinderleicht, aber zum Umgang gehört mehr. Zehn Kita-Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen (NRW) haben sich dem Thema in einem Modellprojekt angenähert. Dabei geht es auch um das Vorurteil: Digitale Medien machen dick, dumm und faul. Einzelheiten im nd-ratgeber.

