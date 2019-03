Für Kerstin Wolter und Alex Wischnewski waren Frauen in der DDR an vielen Stellen bessergestellt als Frauen im Westen

Die lassen auf sich warten. Von Schwarzer Null auf Hundert beim Investieren in Strukturen, die die Basis für eine Gesellschaft bilden, die auf einem gemeinsamen Fundament gründen kann - das dauert einfach zu lange. Die politische Lethargie, die bei der höchstdringenden Bekämpfung der gesellschaftlichen Verwerfungen durch Ungleichheit regiert, erinnert fatal an die Tatenlosigkeit gegenüber dem Klimawandel: Die Gefahr ist offensichtlich, die Gegenmaßnahmen eigentlich auch. Allein das Notwendige zu tun, wird Richtung Sankt-Nimmerleins-Tag aufgeschoben. Und das Wasser steigt.

Die bestehenden wirtschaftlichen Diskrepanzen zwischen Ost und West , die auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung eine Mauer durch die Republik ziehen, sind aber nur eine Zutat für den Cocktail, der droht das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben und die Demokratie in Deutschland dauerhaft zu vergiften. Ungleichheiten gibt es viele und es drohen neue. Aber Strategien zu deren Überwindung und vor allem deren Umsetzung?

