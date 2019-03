Will die Demokratische Partei in Italien verändern: Nicola Zingaretti Foto: Imago/IPP/Emanuele Pennacchio Verona

Das vergangene Wochenende stand in Italien ganz im Zeichen der Opposition gegen die rechte Regierung in Rom. Erst die machtvolle Antirassismus-Demonstration in Mailand, am Sonntag dann die Primärwahlen der Demokratischen Partei (PD). 1,8 Millionen PD-Anhänger beteiligten sind daran. Gesiegt hat Nicola Zingaretti. Mit über 65 Prozent der Wählerstimmen wurde der Gouverneur von Latium zum neuen PD-Sekretär gewählt.

Der 1965 in Rom geborene Zingaretti kommt aus dem linken Flügel der PD. Seine politische Karriere begann er im kommunistischen Jugendverband Italiens, dessen Sekretär er war. Von 1995 bis 1997 bekleidete Zingar...