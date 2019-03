Die Welternährungsorganisation FAO warnt vor dem galoppierenden Schwund der Biodiversität. Am Berliner Naturkundemuseum wird für eine bessere Datenbasis geforscht.

Bundesumweltministerin Schulze will Abschuss erleichtern / Grüne und Umweltschutzverbände kritisieren Pläne

Dass sie dies oft nur unzureichend tun, hat ökonomische Gründe. Wirtschaftlich lohnt sich die Schäferei hierzulande nicht. Wolle aus Deutschland ist auf dem Weltmarkt seit Jahrzehnten nicht mehr konkurrenzfähig, die Löhne in der Branche sind niedrig. Die gesellschaftliche Debatte müsste sich deshalb darum drehen, ob wir ein altes, landwirtschaftliches Kulturgut bewahren wollen. Bejahen wir das, braucht es mehr Unterstützung für Schäfer. Anders lassen sich Artenschutz und Landwirtschaft nicht in Einklang bringen.

Die Politik betont die Bedeutung des Artenschutzes immer nur so lange, wie ökonomische Interessen nicht allzu sehr betroffen sind. Setzt sich Umweltministerin Svenja Schulze mit ihrer »Lex Wolf« durch, ist absehbar, dass Isegrim in Zukunft sehr viel öfter ins Schussfeld der Jägerschaft gerät.

